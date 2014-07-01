全球经济：美国财长称中国房地产问题应该不会构成全球威胁

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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路透华盛顿7月1日 - 美国财长杰克卢称：
* 乐观地认为今年的中美战略经济对话(S&ED)能取得一定的进展美国
* 从美国的角度看汇率是一个很重大的问题，人民币需要进一步升值
* 从贸易角度看人民币估值不合理
* 期待未来几周达成双边投资协定是不现实的
* 称希望在中美战略经济对话中两国能够继续商谈网络问题
* 称中国知晓当前存在对其房地产泡沫的担忧
* 中国房地产问题可能不会构成全球性威胁
* 有迹象显示中国干预外汇市场
* 对中国经济改革的速度感到失望
* 明白在大规模改革日程中存在挑战，但时间至关重要
* 短期内中国有能力维持就业增长所需的经济增速
* 相信与中国的讨论将涉及伊拉克和乌克兰问题
* 认为伊拉克问题未对原油供给造成明显的影响(完)
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中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)