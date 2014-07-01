全球经济：美国财长称中国房地产问题应该不会构成全球威胁

路透华盛顿7月1日 - 美国财长杰克卢称：

* 乐观地认为今年的中美战略经济对话(S&ED)能取得一定的进展美国

* 从美国的角度看汇率是一个很重大的问题，人民币需要进一步升值

* 从贸易角度看人民币估值不合理

* 期待未来几周达成双边投资协定是不现实的

* 称希望在中美战略经济对话中两国能够继续商谈网络问题

* 称中国知晓当前存在对其房地产泡沫的担忧

* 中国房地产问题可能不会构成全球性威胁

* 有迹象显示中国干预外汇市场

* 对中国经济改革的速度感到失望

* 明白在大规模改革日程中存在挑战，但时间至关重要

* 短期内中国有能力维持就业增长所需的经济增速

* 相信与中国的讨论将涉及伊拉克和乌克兰问题