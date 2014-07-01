美国股市：盘初上涨，此前公布的6月中国制造业PMI重返50之上

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透纽约7月1日 - 周二美国股市开高，拉起第三季序幕。此前公布的数据显示，中国6月制造业PMI终值升至50.7，今年首度进入扩张区域。
道琼工业指数 开盘上涨23.32点或0.14%，报16,849.92点；标准普尔500指数 上涨4.29点或0.22%，至1,964.52点；Nasdaq指数 走高18.04点或0.41%，至4,426.22点。(完)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。