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市场报道 | 2014年 7月 1日 星期二 21:49 BJT

美国股市：盘初上涨，此前公布的6月中国制造业PMI重返50之上

路透纽约7月1日 - 周二美国股市开高，拉起第三季序幕。此前公布的数据显示，中国6月制造业PMI终值升至50.7，今年首度进入扩张区域。

道琼工业指数 开盘上涨23.32点或0.14%，报16,849.92点；标准普尔500指数 上涨4.29点或0.22%，至1,964.52点；Nasdaq指数 走高18.04点或0.41%，至4,426.22点。(完)
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