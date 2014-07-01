阿根廷评等：标普将阿根廷主权信用评级展望列入负面观察名单

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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路透7月1日 - 标普将阿根廷主权信用评级展望列入负面观察名单，目前的评级为ccc-，因该国未能按期支付利息。
标普确认阿根廷长短期本币主权评级为ccc+/c，长期本币评级展望仍然为负面。
标普表示，把阿根廷评级展望列入负面观察名单反映阿根廷拖欠现有的5.39亿美元利息的可能性至少为二分之一。如果阿根廷未能支付重组债券拖欠的利息，将把该国的外币主权信用评级调降至选择性违约。
标普称，如果阿根廷与不接受债务重组的债权人达成协议，并在宽限期内支付外部债务的利息，标普可能将该国评级从负面观察名单上删除。(完)
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中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)