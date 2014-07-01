阿根廷评等：标普将阿根廷主权信用评级展望列入负面观察名单

路透7月1日 - 标普将阿根廷主权信用评级展望列入负面观察名单，目前的评级为ccc-，因该国未能按期支付利息。

标普确认阿根廷长短期本币主权评级为ccc+/c，长期本币评级展望仍然为负面。

标普表示，把阿根廷评级展望列入负面观察名单反映阿根廷拖欠现有的5.39亿美元利息的可能性至少为二分之一。如果阿根廷未能支付重组债券拖欠的利息，将把该国的外币主权信用评级调降至选择性违约。