《美国上市公司业绩公布日程表》--7月2日至7月9日

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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汤森路透7月1日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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7月2日 BMO Q1 2015 Constellation Brands, Inc. STZ 0.93 9 0.38
7月8日 AMC Q2 2014 Alcoa Inc. AA 0.12 18 0.07
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)