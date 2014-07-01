《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月1日

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 49.90 +0.13 +0.26 2672406
搜狐 58.51 +0.82 +1.42 337340
网易 78.90 +0.54 +0.69 214728
百度 191.28 +4.47 +2.39 4104861
台湾
台湾积体电路 21.97 +0.58 +2.71 2149556
联电 2.50 +0.09 +3.73 197889
日月光 6.72 +0.22 +3.38 189724
矽品精密 8.40 +0.19 +2.31 527751
和信超媒体 1.07 +0.01 +0.94 36590
友达 4.17 -0.02 -0.48 58691
中华电信 31.99 -0.07 -0.22 12031
台湾国际航电 61.04 +0.14 +0.23 794580
香港
中国移动 48.67 +0.06 +0.12 86907
中国联通 15.49 +0.16 +1.04 61472
中国电信 49.17 +0.22 +0.45 4308
中芯国际 4.26 +0.04 +0.95 14035
电讯盈科 5.99 +0.05 +0.84 4417
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