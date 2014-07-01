版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 2日 星期三 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 49.90 +0.13 +0.26 2672406

搜狐 58.51 +0.82 +1.42 337340

网易 78.90 +0.54 +0.69 214728

百度 191.28 +4.47 +2.39 4104861

台湾

台湾积体电路 21.97 +0.58 +2.71 2149556

联电 2.50 +0.09 +3.73 197889

日月光 6.72 +0.22 +3.38 189724

矽品精密 8.40 +0.19 +2.31 527751

和信超媒体 1.07 +0.01 +0.94 36590

友达 4.17 -0.02 -0.48 58691

中华电信 31.99 -0.07 -0.22 12031

台湾国际航电 61.04 +0.14 +0.23 794580

香港

中国移动 48.67 +0.06 +0.12 86907

中国联通 15.49 +0.16 +1.04 61472

中国电信 49.17 +0.22 +0.45 4308

中芯国际 4.26 +0.04 +0.95 14035

电讯盈科 5.99 +0.05 +0.84 4417

(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐