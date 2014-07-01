路透调查：美国上周原油库存料下降，油品库存可能上升

路透7月1日 - 一项路透调查周二显示，美国6月27日止当周的商业原油库存料有下降，而精炼油品库存可能增加。

平均调查结果显示，上周原油库存减少220万桶。

芝加哥的研究机构Ritterbusch & Associates估计，上周原油库存减少300万桶。

“原油供应情况料出现大幅下降的情况，因为进口可能仍控制在每日大约730万桶，而炼厂产能利用率则上升，”Ritterbusch表示。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，此前一周美国原油库存意外增加，即便炼厂提高了产能利用率。

分析师估计上周馏分油库存增加80万桶，汽油库存则上升40万桶。

调查显示，炼厂产能利用率预计上升0.8个百分点，此前一周为增加1.4个百分点至88.5%。

美国石油协会(API)周二发布的数据显示，上周原油库存减少87.6万桶，因库欣原油库存下滑130万桶。上周原油日进口量增加8.5万桶，达到790万桶。

API数据还显示，上周馏分油库存增加440万桶，汽油库存减少40.7万桶。

EIA将于周三1430GMT发布库存报告。(完)

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