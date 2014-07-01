路透调查：美国上周原油库存料下降，油品库存可能上升

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透7月1日 - 一项路透调查周二显示，美国6月27日止当周的商业原油库存料有下降，而精炼油品库存可能增加。
平均调查结果显示，上周原油库存减少220万桶。
芝加哥的研究机构Ritterbusch & Associates估计，上周原油库存减少300万桶。
“原油供应情况料出现大幅下降的情况，因为进口可能仍控制在每日大约730万桶，而炼厂产能利用率则上升，”Ritterbusch表示。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，此前一周美国原油库存意外增加，即便炼厂提高了产能利用率。
分析师估计上周馏分油库存增加80万桶，汽油库存则上升40万桶。
调查显示，炼厂产能利用率预计上升0.8个百分点，此前一周为增加1.4个百分点至88.5%。
美国石油协会(API)周二发布的数据显示，上周原油库存减少87.6万桶，因库欣原油库存下滑130万桶。上周原油日进口量增加8.5万桶，达到790万桶。
API数据还显示，上周馏分油库存增加440万桶，汽油库存减少40.7万桶。
EIA将于周三1430GMT发布库存报告。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。
路透4月24日 - 美国第二大玩具制造商--孩之宝(Hasbro)周一公布的第一季营收增长2.2%，得益于Nerf和变形金刚等玩具需求增长。