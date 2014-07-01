澳新经济指标预测--7月2日-7月9日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月30日当周 7月2日(三) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差1.2 逆差1.22 商品/服务进口 -- +2.0% 商品/服务出口 -- -1.0% 7月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 49.90 7月3日(四) 0130 澳洲建筑许可 5月 +3.0% -5.6% 0130 澳洲零售销售(较上月) 5月 持平 +0.2% 7月4日(五) 暂无重要经济数据 7月7日当周 7月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -- -6.0% 网络招聘广告 -- +7.2% 7月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 6月 -- 负1 企业信心指数 -- 正7 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 6月 -- +1.3% (较上年同期) -- +7.6% 7月9日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 7月 -- +0.2% 2245 新西兰制造业活动指数 6月 -- 52.7 7月9-14日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 6月 -- -1.2% (较上年同期) -- +6.5% (完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。