美国与加拿大经济指标预测--7月2日-7月9日****

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月30日当周
7月2日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月27日当周 -- 348.1
再融资指数 -- 1,322.6
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 6月 -- 5.2961
1215 美国ADP就业报告(万人) 6月 增加20.0 增加17.9
1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.2
1345 美国ISM纽约企业活动指数 6月 -- 630.1
1400 美国工厂订单(较上月) 5月 -0.3% +0.7%
耐久财订单(较上月) 5月修正值 -- -1.0%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- -0.1%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.6%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +0.7%
7月3日(四)
1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加21.2 增加21.7
民间就业岗位(万个) 增加21.0 增加21.6
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加1.0
失业率 6.3% 6.3%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周平均工时 34.5 34.5
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差450 逆差472
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月28日当周 31.4 31.2
四周均值(万人) -- 31.425
续请失业金人数(万人) 6月21日当周 256.3 257.1
1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 5月 逆差2.5 逆差6.4
1345 美国Markit服务业PMI 6月终值 -- 61.2
Markit综合PMI -- 58.4
1400 美国ISM非制造业指数 6月 56.3 56.3
ISM非制造业企业活动指数 61.0 62.1
ISM非制造业雇佣指数 -- 52.4
ISM非制造业新订单指数 -- 60.5
ISM非制造业物价指数 -- 61.4
1430 美国ECRI经济领先指标 6月27日当周 -- 135.4
7月4日(五)
暂无重要经济数据。
7月7日当周
7月7日(一)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -- +1.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 55.2
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) -- 48.2
1400 美国就业趋势指数 6月 -- 118.6
7月8日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 6月 -- 96.60
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月5日当周 -- +1.0%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月5日当周 -- +3.1%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加198.0 增加268.5
7月9日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月4日当周 -- --
再融资指数 -- --
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 -- 19.83
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 于春红)
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