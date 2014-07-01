东欧情势：乌克兰军队轰炸叛军地盘，俄总统普京威胁将保护本族利益

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
目前还没有伤亡报告公布。
俄罗斯总统普京、德国总理梅克尔和法国总统奥朗德进行电话沟通中提出再单边停火10天的提议，但波罗申科予以漠视。
波罗申科在清晨发表的声明中称，乌克兰没有看到“缓和局势的具体举措，包括加强边界控制”，表明其对普京的讲话已失去耐心。
普京直接表示，波罗申科已经背离了周一与自己、梅克尔和奥朗德的电话会谈内容。
目前尚不清楚德国和法国是否认可周一的谈话内容就是这样。
波罗申科表示愿意恢复停火状态，但条件是各方明显准备全面实施和平计划，包括释放人质和对边界进行有效管控。
欧盟对俄罗斯除了现在实施的资产冻结和禁发签证外，还可能加大惩罚力度，除非乌克兰的亲俄分离分子采取行动平息顿涅茨克和卢甘斯克省的危机。
但欧盟外交人士在布鲁塞尔表示，欧盟政府不会立即对俄罗斯实施新的制裁，因为再次发生交火后，当地局势混乱。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。