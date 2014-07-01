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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 07:32 BJT

东欧情势：乌克兰军队轰炸叛军地盘，俄总统普京威胁将保护本族利益

目前还没有伤亡报告公布。

俄罗斯总统普京、德国总理梅克尔和法国总统奥朗德进行电话沟通中提出再单边停火10天的提议，但波罗申科予以漠视。

波罗申科在清晨发表的声明中称，乌克兰没有看到“缓和局势的具体举措，包括加强边界控制”，表明其对普京的讲话已失去耐心。

普京直接表示，波罗申科已经背离了周一与自己、梅克尔和奥朗德的电话会谈内容。

目前尚不清楚德国和法国是否认可周一的谈话内容就是这样。

波罗申科表示愿意恢复停火状态，但条件是各方明显准备全面实施和平计划，包括释放人质和对边界进行有效管控。

欧盟对俄罗斯除了现在实施的资产冻结和禁发签证外，还可能加大惩罚力度，除非乌克兰的亲俄分离分子采取行动平息顿涅茨克和卢甘斯克省的危机。

但欧盟外交人士在布鲁塞尔表示，欧盟政府不会立即对俄罗斯实施新的制裁，因为再次发生交火后，当地局势混乱。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 杜明霞)
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