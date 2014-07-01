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市场报道 | 2014年 7月 2日 星期三 07:12 BJT

****欧洲经济指标预测--7月2日-7月9日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值    

    6月30日当周
    7月2日(三)    
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  6月        +0.6%       +0.7%
                                (较上年同期)                        +11.2%      +11.1%      
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        6月         59.5        60.0
    0900  欧元区PPI(较前月)                               5月        -0.1%       -0.1%
                   (较上年同期)                                      -1.0%       -1.2% 
    
    7月3-12日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                     6月          --        +3.9%
                             (较上年同期)     截止6月的三个月          --        +8.7%
    
    7月3日(四)    
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     6月         51.8        51.6
    0750  法国Markit服务业PMI                             6月         48.2        48.2
                    综合PMI                                            --         48.0       
    0755  德国Markit服务业PMI                             6月         54.8        54.8
                    综合PMI                                            --         54.2    
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           6月         52.8        52.8
                      综合PMI                                         52.8        52.8
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        6月         58.3        58.6    
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          5月        +0.2%       +0.4%
                        (较上年同期)                                 +1.2%       +2.4%    
    1145  欧洲央行利率决定指标再融资利率                  7月          --        0.15%
                          存款利率                                     --       -0.10%
        
    7月4日(五)  
    0600  德国工业订单(较前月)                            5月        -1.0%       +3.1% 
    
    
    7月7日当周    
    7月7日(一)      
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                        6月          --         3.0%
                     (经季节调整)                                      --         3.2%
    0600  德国工业生产(较前月)                            5月        +0.6%       +0.2%      
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      7月          --          8.5
        
    7月8日(二)      
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　5月　　      --        +3.0%
    　　　　　          进口(较上月)                                   --        +0.1%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                         --      顺差177
    0645  法国预算收支(亿欧元)                            5月          --      赤字642
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                            5月          --       逆差39
              进口(亿欧元)                                             --          399
              出口(亿欧元)                                             --          360
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 6月          --        +0.3%
                             (较上年同期)                              --        +0.2% 
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        5月          --        +0.4%
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　　5月　　    　--        +0.4%
                      (较上年同期)                                     --        +3.0%
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　　5月　　　　  --        +0.4%
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                   --        +4.4%
    
    7月9日(三)
    2301  英国RICS房价指数                                6月          --           57
    (完)
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