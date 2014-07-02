《综述》伊拉克什叶派未能提出新总理，逊尼派和库尔德人退席议会

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
根据海珊(萨达姆侯赛因)倒台后建立起来的治理体系，总理一直由什叶派人士出任，议长是逊尼派，并由一名库尔德族人士出任名义上的总统。
什叶派团体国家联盟(National Alliance)在最近几日频繁开会，就总理人选进行磋商，但目前为止尚未决定是支持马利基第三次出任总理，还是任命其他人。马利基所属的法治国家联盟(State of Law coalition)是国家联盟中规模最大的组织。
议会休会后，目前已经回到岗位的议员人数不足三分之一。逊尼派表示，在什叶派挑选出总理之前，他们不会提出议长人选。库尔德族也还没有提名总统。
伊拉克国会最资深的成员Mehdi al-Hafidh表示，若在讨论之后能够得到共识，下次会议将在一周后举行。在议长产生之前，Mehdi al-Hafidh将负责主持议会会议。
美国方面称，其乐见伊拉克议会周二按照原定时程举行会议，但巴格达应该更快行动来组建新政府。美国一直施压伊拉克建立一个更加包容的政府。
联合国周二称，6月有超过2,400名伊拉克人被杀，是美国2007年在伊拉克发动大规模进攻以来伤亡人数最多的月份。(完)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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