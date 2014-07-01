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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 07:58 BJT

香港金融：金管局向市场注入逾162亿港元，为自2012年12月以来首次

路透香港7月2日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周二至周三凌晨（纽约时间）多次向市场注资合共162.67亿港元，因港元汇价转强。这亦是金管会自2012年12月以来再度向银行体系注资。

在这一轮注资后，银行体系总结余在周四（3日）将增加至18,013.1亿港元。

本地时间07:51时，港元兑美元 报7.7512。

　 根据香港现行的联系汇率制度,港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元.金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时,从持牌银行买入美元;当触及7.85港元的弱方保证时,会卖出美元,从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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