更正-香港金融：金管局向市场注入逾162亿港元，为自2012年12月以来首次

(更正：内文第二段应为“1,801.31亿”，非“18,013.1亿”)

路透香港7月2日 - 据路透报价页面 显示，香港金管局周二至周三凌晨（纽约时间）多次向市场注资合共162.67亿港元，因港元汇价转强。这亦是金管局自2012年12月以来再度向银行体系注资。

在这一轮注资后，银行体系总结余在周四（3日）将增加至1,801.31亿港元。

本地时间07:51时，港元兑美元 报7.7512。