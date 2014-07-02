金砖国家：7月1日股汇市收盘纵览

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透7月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月1日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收报1,051.39点。
中国股市：沪综指小幅收升，PMI数据持续回暖市场反应平淡
香港股市：因公共假期休市，周三恢复交易
中国汇市：人民币收升盘中曾破6.2关口，短期料续在该阻力位附近盘整
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拉美股市：大多上涨，因之前中国公布的经济数据令人鼓舞，不过巴西股市未能守住稍早涨幅，因投资者对大选结果怀有疑虑。MSCI明晟拉美指数 小升，结束四日连跌走势。巴西股指 收跌。
拉美汇市：拉美货币多数上涨，受中国经济数据带动
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南非股市：上涨逾1%，金属价格上涨提振资源类股。指标Top-40绩优股指数 上升1.1%至46,481点，创纪录收盘高位；综合指数 涨1.05%至51,480点。
南非汇市：兰特兑美元连挫两日，罢工冲击重要产业
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印度股市：指标BSE指数 创近三周来收盘高位，受汽车类股大涨和外资买盘提振。BSE指数收高0.4%报25,516.35点，创6月17日来收盘高位，且距离6月11日所及的纪录高位25,735.87点不远；NSE指数 收高0.31%，报7,634.70点，创6月12日来收盘高位，且距离6月11日所及的纪录高位7,700.05点仅咫尺之遥。
印度汇市：印度卢比跟随国内股市上涨，央行未干预汇市也提供扶助。卢比兑美元 收报60.07/08，周一收盘报60.17/18。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.25%，报737.50点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.05%，至34.3400卢布；卢布兑欧元 下滑0.87%，至46.9615卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 张荻)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0