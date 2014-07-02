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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 08:12 BJT

金砖国家：7月1日股汇市收盘纵览

路透7月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月1日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收报1,051.39点。

中国股市：沪综指小幅收升，PMI数据持续回暖市场反应平淡

香港股市：因公共假期休市，周三恢复交易

中国汇市：人民币收升盘中曾破6.2关口，短期料续在该阻力位附近盘整

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拉美股市：大多上涨，因之前中国公布的经济数据令人鼓舞，不过巴西股市未能守住稍早涨幅，因投资者对大选结果怀有疑虑。MSCI明晟拉美指数 小升，结束四日连跌走势。巴西股指 收跌。

拉美汇市：拉美货币多数上涨，受中国经济数据带动

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南非股市：上涨逾1%，金属价格上涨提振资源类股。指标Top-40绩优股指数 上升1.1%至46,481点，创纪录收盘高位；综合指数 涨1.05%至51,480点。

南非汇市：兰特兑美元连挫两日，罢工冲击重要产业

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印度股市：指标BSE指数 创近三周来收盘高位，受汽车类股大涨和外资买盘提振。BSE指数收高0.4%报25,516.35点，创6月17日来收盘高位，且距离6月11日所及的纪录高位25,735.87点不远；NSE指数 收高0.31%，报7,634.70点，创6月12日来收盘高位，且距离6月11日所及的纪录高位7,700.05点仅咫尺之遥。

印度汇市：印度卢比跟随国内股市上涨，央行未干预汇市也提供扶助。卢比兑美元 收报60.07/08，周一收盘报60.17/18。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.25%，报737.50点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.05%，至34.3400卢布；卢布兑欧元 下滑0.87%，至46.9615卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 张荻)
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