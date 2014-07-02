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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 08:08 BJT

日本经济：企业预计未来一年消费物价升幅为1.5%--央行短观调查

路透东京7月2日 - 周三发布的日本央行6月短观调查详细结果显示，日本企业预期消费者物价在未来一年将平均上升1.5%，凸显出央行通过放松货币政策推高通胀预期的做法所面临的挑战。

调查还显示，企业预期三年后与五年后消费者物价的年升幅将分别为1.6%和1.7%。

在3月进行的前次调查中，受访企业称，预计一年后消费者物价上涨1.5%，三年与五年后的年增幅均为1.7%。

昨日发布的央行短观报告显示，在4月上调消费税的影响下，在截至6月的季度日本企业信心恶化。 (完)
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