日本经济：企业预计未来一年消费物价升幅为1.5%--央行短观调查

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透东京7月2日 - 周三发布的日本央行6月短观调查详细结果显示，日本企业预期消费者物价在未来一年将平均上升1.5%，凸显出央行通过放松货币政策推高通胀预期的做法所面临的挑战。
调查还显示，企业预期三年后与五年后消费者物价的年升幅将分别为1.6%和1.7%。
在3月进行的前次调查中，受访企业称，预计一年后消费者物价上涨1.5%，三年与五年后的年增幅均为1.7%。
昨日发布的央行短观报告显示，在4月上调消费税的影响下，在截至6月的季度日本企业信心恶化。 (完)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
=============================今日重要政经日程==========================