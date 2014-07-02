《香港报摘》--经济日报7月2日

* 要闻版头条：

--香港七一游行人数创下近年新高，学联及学民思潮于游行后，兵分两路预演占中，分别通宵留守遮打道及包围特首办，拟今早要求跟特首梁振英对话。警方凌晨3时开始，正式进行清场行动，在场人士包括记者都要离开；其后警员首先从台前逐一抬走示威者，当中包括80岁的长者。

* 其他：

--内地数据回稳，或有望推动港股打破闷局。高盛指，国企指数 现处近年上落区间的中间位置，仍有上升空间，明确建议可于第三季短炒波幅。

--欧美经济初见复苏苗芽，先达国际物流（新上市编号6123）近年主力新增北美办事处，主席及行政总监林进展称，当地是最大的消费市场，物流需求充足，也是未来的大势。

--上周挂牌中州证券 公布，接到中证监通知，公司的A股发行申请被终止，但公司将继续A股发售计划，并考虑在适当时间向中证监重新提交申请。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘