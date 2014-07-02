《香港报摘》--经济日报7月2日

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
* 要闻版头条：
--香港七一游行人数创下近年新高，学联及学民思潮于游行后，兵分两路预演占中，分别通宵留守遮打道及包围特首办，拟今早要求跟特首梁振英对话。警方凌晨3时开始，正式进行清场行动，在场人士包括记者都要离开；其后警员首先从台前逐一抬走示威者，当中包括80岁的长者。
* 其他：
--内地数据回稳，或有望推动港股打破闷局。高盛指，国企指数 现处近年上落区间的中间位置，仍有上升空间，明确建议可于第三季短炒波幅。
--欧美经济初见复苏苗芽，先达国际物流（新上市编号6123）近年主力新增北美办事处，主席及行政总监林进展称，当地是最大的消费市场，物流需求充足，也是未来的大势。
--上周挂牌中州证券 公布，接到中证监通知，公司的A股发行申请被终止，但公司将继续A股发售计划，并考虑在适当时间向中证监重新提交申请。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0