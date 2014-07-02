更新版 1-欧洲个股：汇丰将付1,000万美元和解美国政府的房产止赎收费指控

“他们的管控不足表明严重失职，且对客户、FHA和房利美甚至纳税人提供的服务非常糟糕，”联邦住房金融局代理监察长Michael Stephens在一份声明中称。

汇控发言人Rob Sherman表示，该银行很高兴达成和解。“自2010年以来，我们已经采取措施加强对负责止赎业务的律所进行监督，甚至在收到这个通告之前就实施了强有力的律所管理和监督措施，”他说。

还有其他公司也因向FHA、房利美和房贷美收取止赎费用相关问题收到了Bharara办公室的传讯。

据监管文件，这些公司包括西班牙桑坦德银行 、美国大都会人寿保险公司 、PHH 、 PNC Financial Services Group 和苏格兰皇家银行 旗下的 Citizens Financial部门。周二上述公司未回复置评要求。(完) (编译 李爽 审校 张明钧/王兴亚)