更新版 1-欧洲个股：汇丰将付1,000万美元和解美国政府的房产止赎收费指控

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
“他们的管控不足表明严重失职，且对客户、FHA和房利美甚至纳税人提供的服务非常糟糕，”联邦住房金融局代理监察长Michael Stephens在一份声明中称。
汇控发言人Rob Sherman表示，该银行很高兴达成和解。“自2010年以来，我们已经采取措施加强对负责止赎业务的律所进行监督，甚至在收到这个通告之前就实施了强有力的律所管理和监督措施，”他说。
还有其他公司也因向FHA、房利美和房贷美收取止赎费用相关问题收到了Bharara办公室的传讯。
据监管文件，这些公司包括西班牙桑坦德银行 、美国大都会人寿保险公司 、PHH 、 PNC Financial Services Group 和苏格兰皇家银行 旗下的 Citizens Financial部门。周二上述公司未回复置评要求。(完) (编译 李爽 审校 张明钧/王兴亚)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
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路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。