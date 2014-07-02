中美贸易：美国对进口自中国的钢盘条设定最高81%的初步反补贴税率

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透华盛顿7月1日 - 美国商务部周二公布初裁结果，认定从中国进口的碳素钢及合金钢盘条享受了不公平的补贴，并设定了最高81%的初步反补贴税率。
美国商务部裁定，对河北钢铁集团 的初步反补贴税率为81.36%，本溪钢铁 及中国其他钢铁生产和出口企业的税率为10.30%。
对从中国进口的热轧碳素钢及合金钢盘条的投诉来自安赛乐米塔尔(美国) 、Charter Steel、Evraz Pueblo, Gerdau Ameristeel, Keystone Consolidated Industries和Nucor Corporation 。2013年上述产品从中国的进口总额为3.13亿美元。
商务部将于11月12日作出最终裁决，与此同时对钢盘条倾销的同步调查也将宣布最终裁决。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
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路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。