中美贸易：美国对进口自中国的钢盘条设定最高81%的初步反补贴税率

路透华盛顿7月1日 - 美国商务部周二公布初裁结果，认定从中国进口的碳素钢及合金钢盘条享受了不公平的补贴，并设定了最高81%的初步反补贴税率。

美国商务部裁定，对河北钢铁集团 的初步反补贴税率为81.36%，本溪钢铁 及中国其他钢铁生产和出口企业的税率为10.30%。

对从中国进口的热轧碳素钢及合金钢盘条的投诉来自安赛乐米塔尔(美国) 、Charter Steel、Evraz Pueblo, Gerdau Ameristeel, Keystone Consolidated Industries和Nucor Corporation 。2013年上述产品从中国的进口总额为3.13亿美元。

商务部将于11月12日作出最终裁决，与此同时对钢盘条倾销的同步调查也将宣布最终裁决。(完)