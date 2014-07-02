《中国报摘》--其他报纸重要消息7月2日

**上海证券报**

--生命人寿披露详式权益变动报告书显示，其截至6月30日，累计持有金地集团 有表决权的股份达12.35亿股，占总股本的27.626%，为其第一大股东。

--中石油集团宣布，中国目前规模最大的液化天然气(LNG)工厂--湖北黄冈LNG工厂全面投入运行。

**人民日报**

--湖北荆楚网络科技股份有限公司日前在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌。荆楚网由湖北日报传媒集团控股，为全国首家挂牌资本市场的省级全国重点新闻网站。

--从广州市住房公积金管理中心获悉，广州市将对住房公积金的存贷比及贷款发放额度进行控制。2014年存贷比不超过80%，贷款额度不超过170亿元人民币。

**东方早报**

--据悉，券商业首张“资金归集”牌照花落海通证券 。资金归集是指银行按客户要求，将被归集账户资金归集到指定账户的业务。券商获得该牌照后，其客户便能将名下所有银行卡内资金直接划转到证券账户。如此一来“第三方存管”便被绕过。

**每日经济新闻**

--陕西省将试点采矿权抵押贷款，这是继减免煤炭企业多项费用后，该省再度出手拯救煤炭市场。

**第一财经日报**

--国资委主任张毅日前在会议上要求，要抓紧上报相关国资改革的意见和方案。相关人士透露，本次改革方案的主要目标旨在到2020年，要基本完成国有企业公司制改革等内容。

--国家主席习近平将于7月3日-4日对韩国进行国事访问。从接近央行的人士处获悉，人民币清算机制将随之进入韩国。

**21世纪经济报 道**

--从重庆市国资委获悉，该市属国有重点企业面向非公资本投资项目已经出炉，包含110个项目，拟引非公资本超2,650亿元。

--据了解，国家统计局已经初步完成新的国民经济核算修订方案，预计年底前报送国务院。方案变化之处是将知识产权产品的研发投入等计入国内生产总值(GDP)，将导致GDP总量大增。

--汇付天下与西南财经大学中国家庭金融与研究中心日前发布报告显示，全国4.8%小微企业资不抵债，两成小微银行贷款存风险。(完)