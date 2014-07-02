《香港报摘》--信报7月2日

* 要闻版头条：

--踏入香港回归第18年，数以十万计市民参与七一游行，争取公民提名、反对新界东北及吴亮星及抗议一国两制白皮书。民阵表示共51万人参与游行，与2003年50万人相若。警方称高峰期人数为9.86万人；港大民研计划推算则为15.4-17.2万人。

* 其他：

--利丰 分拆旗下品牌业务利标 ，拟于下周三（9日）以介绍形式在主板上市。利丰亦宣布人事调动，总裁及行政总裁乐裕民将调任利标行政总裁；现任营运总监冯裕钧将接替乐裕民任利丰行政总裁。

--继由投资银行组成的同志组织＂Interbank＂，以及今年初法律界成立的＂HKGALA＂（Hong Kong Gay and Lesbian Attorneys Network）后，安永最近也成立同类内部组织，属会计界首个。金融界人士担心，本港现行法规对同志的保障不足，难以吸引海外人才。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘