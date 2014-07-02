《香港报摘》--信报7月2日

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
* 要闻版头条：
--踏入香港回归第18年，数以十万计市民参与七一游行，争取公民提名、反对新界东北及吴亮星及抗议一国两制白皮书。民阵表示共51万人参与游行，与2003年50万人相若。警方称高峰期人数为9.86万人；港大民研计划推算则为15.4-17.2万人。
* 其他：
--利丰 分拆旗下品牌业务利标 ，拟于下周三（9日）以介绍形式在主板上市。利丰亦宣布人事调动，总裁及行政总裁乐裕民将调任利标行政总裁；现任营运总监冯裕钧将接替乐裕民任利丰行政总裁。
--继由投资银行组成的同志组织＂Interbank＂，以及今年初法律界成立的＂HKGALA＂（Hong Kong Gay and Lesbian Attorneys Network）后，安永最近也成立同类内部组织，属会计界首个。金融界人士担心，本港现行法规对同志的保障不足，难以吸引海外人才。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0