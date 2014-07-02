欧洲个股：法巴执行长称能够承担天价罚款而不必另行筹资--回声报

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
法巴表示，将在今年第二季提列58亿欧元(79亿美元)特别费用，但计划将每股派息维持在1.5欧元，与2013年持平，并估计6月底时的核心资本充足率约为10%，与长期目标一致。
波那非对回声报表示，法巴要汲取教训，将进一步加强管控。他并称，罚金将不会影响该行向大中小型企业以及个人提供贷款的能力。
波那非称，法巴原本认为11亿美元的拨备能够支应可能的罚金，但罚款规模表明环境已经改变。
“对于银行业而言，这是一个零容忍时代，”他说，“银行业者必须经历这个阶段，显着革新过去。”
波那非还指出，全球性银行并未变得规模过大，使得领导层不能管理，相反他们必须具备最低限度的地域发展和业务多样化，才能方便应对。
他还表示，该行准备遵守年初设定的目标以及三年增长计划，美国、欧洲和亚洲仍是该行三大优先市场。(完)
(编译 徐文焰/王兴亚；审校 张荻/张明钧)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 上海证券报周四报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。