欧洲个股：法巴执行长称能够承担天价罚款而不必另行筹资--回声报

法巴表示，将在今年第二季提列58亿欧元(79亿美元)特别费用，但计划将每股派息维持在1.5欧元，与2013年持平，并估计6月底时的核心资本充足率约为10%，与长期目标一致。

波那非对回声报表示，法巴要汲取教训，将进一步加强管控。他并称，罚金将不会影响该行向大中小型企业以及个人提供贷款的能力。

波那非称，法巴原本认为11亿美元的拨备能够支应可能的罚金，但罚款规模表明环境已经改变。

“对于银行业而言，这是一个零容忍时代，”他说，“银行业者必须经历这个阶段，显着革新过去。”

波那非还指出，全球性银行并未变得规模过大，使得领导层不能管理，相反他们必须具备最低限度的地域发展和业务多样化，才能方便应对。

他还表示，该行准备遵守年初设定的目标以及三年增长计划，美国、欧洲和亚洲仍是该行三大优先市场。(完)