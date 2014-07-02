《全球汇市》澳元和英镑表现抢眼，关注叶伦讲话和美国非农就业报告

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
投资人热中于投入英镑，因一项调查显示英国制造业以七个月来最快速度增长，成为今年升息的另一个理由。
英镑兑美元 升至1.7167，创2008年10月以来新高。若升至1.7322，则将来到2007年底2.1162跌至2009年初的1.3500跌势的50%回档位。
周三亚洲盘中料难找到新的刺激因素，因缺乏重大经济消息。
今日稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将就“金融稳定”发表演说，该场活动将由国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德主持。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3679 1.3679 +0.00 -0.48 1.3745
美元/日圆 101.60 101.52 +0.08 -3.51 105.30
欧元/日圆 138.98 138.87 +0.08 -3.97 144.73
美元/瑞郎 0.8873 0.8875 -0.02 -0.62 0.8928
英镑/美元 1.7144 1.7148 -0.02 +3.55 1.6556
美元/加元 1.0632 1.0631 +0.01 +0.11 1.0620
澳元/美元 0.9488 0.9496 -0.08 +6.45 0.8913
新西兰元/美元 0.8760 0.8772 -0.14 +6.75 0.8206
澳元/日圆 96.400 96.370 +0.03 +2.72 93.850
新西兰元/日圆 89.000 88.700 +0.34 +3.00 86.410
英镑/日圆 174.17 174.09 +0.05 -0.09 174.33
澳元/新西兰元 1.0824 1.0818 +0.06 -0.22 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 许娜/李爽/张明钧/杜明霞)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0