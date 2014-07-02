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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 08:24 BJT

《全球汇市》澳元和英镑表现抢眼，关注叶伦讲话和美国非农就业报告

投资人热中于投入英镑，因一项调查显示英国制造业以七个月来最快速度增长，成为今年升息的另一个理由。

英镑兑美元 升至1.7167，创2008年10月以来新高。若升至1.7322，则将来到2007年底2.1162跌至2009年初的1.3500跌势的50%回档位。

周三亚洲盘中料难找到新的刺激因素，因缺乏重大经济消息。

今日稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将就“金融稳定”发表演说，该场活动将由国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德主持。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3679 1.3679 +0.00 -0.48 1.3745

美元/日圆 101.60 101.52 +0.08 -3.51 105.30

欧元/日圆 138.98 138.87 +0.08 -3.97 144.73

美元/瑞郎 0.8873 0.8875 -0.02 -0.62 0.8928

英镑/美元 1.7144 1.7148 -0.02 +3.55 1.6556

美元/加元 1.0632 1.0631 +0.01 +0.11 1.0620

澳元/美元 0.9488 0.9496 -0.08 +6.45 0.8913

新西兰元/美元 0.8760 0.8772 -0.14 +6.75 0.8206

澳元/日圆 96.400 96.370 +0.03 +2.72 93.850

新西兰元/日圆 89.000 88.700 +0.34 +3.00 86.410

英镑/日圆 174.17 174.09 +0.05 -0.09 174.33

澳元/新西兰元 1.0824 1.0818 +0.06 -0.22 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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