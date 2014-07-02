《全球汇市》澳元和英镑表现抢眼，关注叶伦讲话和美国非农就业报告

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指

本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。