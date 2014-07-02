《中国报摘》--中国证券报7月2日

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢在2013年报中称，此前重启新股发行上市，为建立健全以信息披露为中心的新股发行体制，推进股票发行注册制改革做了准备和铺垫。
* 其他:
--证监会数据显示，截至周二(7月1日)，已受理且预先披露首发企业共637家，含已过会企业40家，未过会企业597家。
--在楼市坚挺的一线城市，房地产企业的资金风险也开始暴露。近日，上海嘉定悦合国际广场项目资金链断裂被迫停工，由于开发商存在借贷纠纷，该项目已被法院查封。
--中石油集团大连一处输油管道日前发生泄漏。中石油相关人士表示，该泄漏基本不会影响对周边炼厂的正常原油供应，对公司影响尚在评估中。
--京东旗下(JD.com) 金融众筹业务“凑份子”日前正式亮相。该平台主要是产品众筹，主攻智能硬件、流行文化两个领域12个项目，其中七个智能硬件项目，五个流行文化项目。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0