《中国报摘》--中国证券报7月2日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢在2013年报中称，此前重启新股发行上市，为建立健全以信息披露为中心的新股发行体制，推进股票发行注册制改革做了准备和铺垫。

* 其他:

--证监会数据显示，截至周二(7月1日)，已受理且预先披露首发企业共637家，含已过会企业40家，未过会企业597家。

--在楼市坚挺的一线城市，房地产企业的资金风险也开始暴露。近日，上海嘉定悦合国际广场项目资金链断裂被迫停工，由于开发商存在借贷纠纷，该项目已被法院查封。

--中石油集团大连一处输油管道日前发生泄漏。中石油相关人士表示，该泄漏基本不会影响对周边炼厂的正常原油供应，对公司影响尚在评估中。

--京东旗下(JD.com) 金融众筹业务“凑份子”日前正式亮相。该平台主要是产品众筹，主攻智能硬件、流行文化两个领域12个项目，其中七个智能硬件项目，五个流行文化项目。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)