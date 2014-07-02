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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 08:28 BJT

日本股市：日经指数盘初升至五个月高点，因美国制造业数据强劲

路透东京7月2日 - 日本股市日经指数周三盘初升至五个月新高，此前美股收于纪录高位，因美国制造业活动强劲提振市场人气。

日经指数 盘初上扬0.7%至15,436.62点，为1月24日以来最高位。

东证股价指数 涨0.6%至1,284.04点，JPX日经400指数 升0.6%至11,669.00点。(完)
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