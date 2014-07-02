日本股市：日经指数盘初升至五个月高点，因美国制造业数据强劲

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透东京7月2日 - 日本股市日经指数周三盘初升至五个月新高，此前美股收于纪录高位，因美国制造业活动强劲提振市场人气。
日经指数 盘初上扬0.7%至15,436.62点，为1月24日以来最高位。
东证股价指数 涨0.6%至1,284.04点，JPX日经400指数 升0.6%至11,669.00点。(完)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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