国际油市：美国原油期货持稳于105美元上方，受制于供应和库存因素

美国石油协会(API)的数据显示，美国6月27日止当周的原油库存减少87.6万桶，至3.817亿桶，预期为减少220万桶。美国原油期货合约交割地库欣的原油库存减少130万桶。

据追踪油轮动向的消息人士称，伊朗原油出口在5月大增后，6月出现下降，但仍比伊朗与世界六大国所签协议允许的出口量高。

伊拉克新议会周二召开第一次会议，逊尼派和库尔德人退场，因什叶派未能提出替换总理马利基的人选，尽早组成团结政府以避免国家分裂的希望转淡。

乌克兰军队周二对东部地区亲俄罗斯的分离主义份子基地实施了空中和炮火打击，此前该国总统波罗申科宣称，他不会延长停火，而是将主动出击帮助乌克兰摆脱“寄生虫”。 (完)

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