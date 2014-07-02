《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月2日

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
*工商时报：
--不动产税制改革即将启动。为解决囤房及高房价问题，财政部长张盛和表示，推动房地合一税改，就是要实价课税，目前草案〞已有轮廓〞，朝向课不动产交易所得税方向前进；财政部最快7月底举行座谈会，倾听外界意见。
--台北市精华区素地难寻，公有地活化将有新亮点。财政部表示，希望争取国防部交回辖下三大闲置资产，包括国军英雄馆、基信营区、国泰营区等，以设定地上权形式公告招商，初步以商办、旅馆或购物中心为开发方向，初估开发效益上看新台币447亿台币，最快明年启动招商。
*经济日报：
--和泰车 与裕日车 两大日系车厂6月销售大放异彩，带动车市挂牌4万189辆，创下2005年以来6月最高纪录。龙头大厂和泰车更看好7月挂牌量可望挑战4.6万辆，再写下近九年七个月的新高纪录。
--金管会主委曾铭宗首度表示，将研议放宽保险业投资素地的时点，当不动产市场明显往下跌时，是可切入的时点，也不致让不动产市场发生太大的崩解，金管会两周内将提出强化保险业竞争力方案，包括松绑不动产投资等资金运用限制。
--群创 董事长段行建表示，群创积极推动台湾面板产业〞再工业化〞，将把旗下位于大陆的25%至30%生产线移回台湾，并导入自动化生产，以缩短制造时程、提高良率。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0