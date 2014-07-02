《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月2日

*工商时报：

--不动产税制改革即将启动。为解决囤房及高房价问题，财政部长张盛和表示，推动房地合一税改，就是要实价课税，目前草案〞已有轮廓〞，朝向课不动产交易所得税方向前进；财政部最快7月底举行座谈会，倾听外界意见。

--台北市精华区素地难寻，公有地活化将有新亮点。财政部表示，希望争取国防部交回辖下三大闲置资产，包括国军英雄馆、基信营区、国泰营区等，以设定地上权形式公告招商，初步以商办、旅馆或购物中心为开发方向，初估开发效益上看新台币447亿台币，最快明年启动招商。

*经济日报：

--和泰车 与裕日车 两大日系车厂6月销售大放异彩，带动车市挂牌4万189辆，创下2005年以来6月最高纪录。龙头大厂和泰车更看好7月挂牌量可望挑战4.6万辆，再写下近九年七个月的新高纪录。

--金管会主委曾铭宗首度表示，将研议放宽保险业投资素地的时点，当不动产市场明显往下跌时，是可切入的时点，也不致让不动产市场发生太大的崩解，金管会两周内将提出强化保险业竞争力方案，包括松绑不动产投资等资金运用限制。

--群创 董事长段行建表示，群创积极推动台湾面板产业〞再工业化〞，将把旗下位于大陆的25%至30%生产线移回台湾，并导入自动化生产，以缩短制造时程、提高良率。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。