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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 08:33 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月2日-7月9日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 
 日期  时间   国家    规模       发行细节
 7/2          德国    40亿欧元   标售五年期联邦债券
 7/3   0950   法国               标售长期政府债券(OAT)
 7/3          日本               标售三个月期贴现国库券
 7/3          日本               标售10年期公债
 7/3          西班牙             标售公债
 7/7   1350   法国               标售国库券(BTF)
 7/8          日本               标售六个月期贴现国库券
 7/8          日本               标售10年期通膨保值债券
                                 
 7/8          英国               标售2060年到期的通胀保值公债
                                 
 7/8          美国               出售三年期公债
                                 
 7/9          美国               出售30年期公债
 7/9          德国    40亿欧元   标售两年期联邦债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            
    

 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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