《全球重要经济事件一览表》--7月2日-7月9日

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
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7月2日(三)
华盛顿--美联储主席叶伦在国际货币基金组织(IMF)举行的活动上发表演讲(1400)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月3日)。
伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在金融时报举办的一次活动上发表讲话(1105)。
柏林--德国财长朔伊布勒介绍2015-2018年预算计划(1030)。
渥太华--澳洲在20国集团(G20)的代表Heather Smith发表演讲，题为“调整方向--重塑G20，应对全球成长挑战”(2130)。
7月3日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会召开会议，随后将公布利率决定并召开新闻发布会(1145)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
澳洲霍巴特--澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话(0100)。
墨尔本--2014年经济与社会展望大会召开(至7月4日)。发言者包括：澳洲国库部长霍基、澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis和澳洲央行助理总裁Malcolm Edey。
柏林--欧洲央行总裁德拉吉与德国央行总裁魏德曼将在德国基督教民主党(CDU)组织的Wirtschaftstag会议上讲话(1715)。
7月4日(五)
瑞典维斯比--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley(0600)和Kerstin af Jochnick(1100)分别发表讲话。
7月6日(日)
法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行执委科尔在一次欧洲投资会议上发表讲话(0815)。
7月7日(一)
东京--日本央行召开分支机构经理季度会议。央行总裁黑田东彦致开幕词。日本央行随后将公布地区经济季度报告。
维也纳--奥地利央行公布半年度金融稳定报告，央行总裁诺沃特尼出席会议(0700)。
德国汉堡--欧洲央行管委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲话(1600)。
7月8日(二)
美国明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策与经济”发表演讲(1745)。
巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言者包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一幅总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。
东京--日本央行副总裁中曾宏就日本的经济与货币政策发表演讲(0345)。
马德里--西班牙央行总裁林德参加Nueva经济论坛组织的餐会(0700)。
7月9日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议记录(1800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至7月10日)。
雅典--经济学家会议-与希腊政府举行圆桌会议-欧洲大反思-希腊的巨大转折点(至7月10日)。发言者包括：希腊总理萨马拉斯和财长Gikas Hardouvelis。
悉尼--澳洲央行支付政策主管Mark Manning在2014年全球投资者/ISF悉尼会议上发表讲话(2300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0