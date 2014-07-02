《全球重要经济事件一览表》--7月2日-7月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月2日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在国际货币基金组织(IMF)举行的活动上发表演讲(1400)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月3日)。

伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在金融时报举办的一次活动上发表讲话(1105)。

柏林--德国财长朔伊布勒介绍2015-2018年预算计划(1030)。

渥太华--澳洲在20国集团(G20)的代表Heather Smith发表演讲，题为“调整方向--重塑G20，应对全球成长挑战”(2130)。

7月3日(四)

法兰克福--欧洲央行管委会召开会议，随后将公布利率决定并召开新闻发布会(1145)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。

澳洲霍巴特--澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话(0100)。

墨尔本--2014年经济与社会展望大会召开(至7月4日)。发言者包括：澳洲国库部长霍基、澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis和澳洲央行助理总裁Malcolm Edey。

柏林--欧洲央行总裁德拉吉与德国央行总裁魏德曼将在德国基督教民主党(CDU)组织的Wirtschaftstag会议上讲话(1715)。

7月4日(五)

瑞典维斯比--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley(0600)和Kerstin af Jochnick(1100)分别发表讲话。

7月6日(日)

法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行执委科尔在一次欧洲投资会议上发表讲话(0815)。

7月7日(一)

东京--日本央行召开分支机构经理季度会议。央行总裁黑田东彦致开幕词。日本央行随后将公布地区经济季度报告。

维也纳--奥地利央行公布半年度金融稳定报告，央行总裁诺沃特尼出席会议(0700)。

德国汉堡--欧洲央行管委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲话(1600)。

7月8日(二)

美国明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策与经济”发表演讲(1745)。

巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言者包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一幅总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。

东京--日本央行副总裁中曾宏就日本的经济与货币政策发表演讲(0345)。

马德里--西班牙央行总裁林德参加Nueva经济论坛组织的餐会(0700)。

7月9日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议记录(1800)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至7月10日)。

雅典--经济学家会议-与希腊政府举行圆桌会议-欧洲大反思-希腊的巨大转折点(至7月10日)。发言者包括：希腊总理萨马拉斯和财长Gikas Hardouvelis。

悉尼--澳洲央行支付政策主管Mark Manning在2014年全球投资者/ISF悉尼会议上发表讲话(2300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程