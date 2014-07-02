中国金融：京东众筹业务“凑份子”亮相，项目主攻智能硬件等--报载

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京7月2日 - 中国证券报周三报导称，中国第二大电商企业--京东 旗下金融众筹业务“凑份子”周二正式亮相。目前该平台上线的12个项目均为产品众筹，主攻智能硬件、流行文化两个领域。
众筹(大众筹资)是互联网金融的一种新兴模式。报导指出，京东“凑份子”目标用户瞄准3C(电脑,通讯及消费电子)、IT及热衷流行文化的消费用户。
“一方面扶持有创意的个人或小微企业，另一方面丰富京东用户的体验，满足用户的消费升级需求。”报导称。
出资人不仅是消费者、投资者，更是参与者。在项目初期，出资人在产品设计、生产、定价等环节，能与筹资人建立起深层次的互动。
京东将为筹资人提供从资金、生产、销售到营销、法律、审计等各种资源，扶持项目快速成长。在保护出资人利益上，京东金融会对筹资人背景及诚信度进行严格的审核和筛选，筹得的资金也会实行监控，做到专款专用。（完） (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0