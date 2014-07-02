《香港报摘》--其他报纸重要消息7月2日

* 明报：

--资金最近持续流入香港，致港元处于超强势，不过证券界认为，未见资金明显流入港股及新股市场，相信金融管理局入市注资，对港股构成刺激有限。在基金未见明显增持内地股市时，业界多认为港股下半年只呈窄幅上落。

* 星岛日报：

--受世界盃效应，加上中央严厉反贪影响，澳门6月博彩收入272.1亿澳门元，按年下跌3.7%，除了是连续四个月增长放缓外，更属五年来首次录得下滑。

* 苹果日报：

--龙头内房中海外 首五个月的售楼成绩按年跌14%，料上半年将出现近10年来的首次倒退，达标进度为近七年低位。中海外上个月以名为＂海啸行动＂的促销手段，在至少五个地区削价最多27%卖楼。

* 东方日报：

--中金再生 股东关注组表示，昨日有约500名小股东或股民参与＂七‧一＂游行，以抗议证监滥权，呈请将中金再生清盘，令小股东血本无归。

--上半年人民币定存息率一度随跨境贷款飙升，不少银行更推短年期高息优惠吸客，展望下半年相关因素已褪色，综合多位银行存款部主管意见，下半年定存息率料维持约3厘，个别银行将因应沪港通开车以高息抢存款。

＊ 文汇报：

--香港电讯 并购香港流动通讯有限公司（CSL），从7月1日起，PCCW-HKT月费预计加价16%-40%。

* 大公报：

--今年上半年本港市场获得48宗IPO，融资规模约800亿港元，排全球集资额第四位，预计香港全年IPO融资规模将超过1,800亿港元。

--SPDR黄金信托基金增持黄金资产，金价昨日升至三个月高位达1,332.33美元。但金价上升并未增加黄金需求，统计显示，今年初至6月27日，以实金支持的美国交易所买卖基金(ETF)共获得赎回金额5.62亿美元，但同期全球股市却集资476亿美元。（完）