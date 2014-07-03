中国公开市场：今日进行100亿元28天正回购，本周净投放550亿元

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海7月3日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行100亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放550亿元，为连续八周净投放。
半年末时点一过，央行公开市场正回购操作继上周四暂停后，周二即又重启，不过规模不大，单日仍维持净投放，显示货币政策稳中偏松的基调应未改变。
本周共850亿元资金到期投放，其中除了150亿元三年期央行票据外，其余皆为正回购。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。但自4月下半月起，即只有28天期正回购。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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