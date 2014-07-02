《新兴市场重要经济事件预告》--7月2日-7月9日

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月2日(三)
东京--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎在一个研讨会上发表讲话(0315)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在前IMF总裁康德苏演讲活动中致欢迎辞(1440)。
莫斯科--俄罗斯央行召开国际银行业会议。IMF驻俄罗斯首席代表Antonio Spilimbergo将参加，俄罗斯央行总裁纳比乌里娜及其副手将发表演说。
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。
曼谷--泰国央行公布6月议息会议记录(0200)。
约翰内斯堡--南非财长Nhlanhla Nene就2014/15年度至2017/18年度SARS战略规划，在金融常务委员会进行简短说明(0800)。
7月3日(四)
暂无重要经济事件预告。
7月4日(五)
新德里--印度财长杰特利将与地方财政长官召开会议，讨论通胀问题。
7月7日(一)
暂无重要经济事件预告。
7月8日(二)
巴黎--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。发言人包括：法国央行总裁诺亚、俄罗斯央行第一副总裁Sergey Shvetsov、法国央行市场部门主管Alexandre Gautier以及欧洲央行执委普雷特。
7月9日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0