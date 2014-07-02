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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 08:53 BJT

《中国重要政经日程》--7月2日

==========================近期重要政经日程==========================

7/03（周四）

--国家主席习近平将于7月3日至4日对韩国进行国事访问。

7/04（周五）

--2014外滩国际金融峰会在上海举行。

7/06（周日）

--德意志联邦共和国总理安格拉·默克尔将于7月6日至8日对中国进行正式访问。

7/07（周一）

--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。

7/19（周六）

--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。

7/23（周三）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。

7/29（周六）

--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。

8/28（周四）

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 谢衡)
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