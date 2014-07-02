全球金市：金价接近三个月高位，铂金守住隔夜大幅涨幅

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
黄金亦因伊拉克及乌克兰地缘紧张局势而获得避险买盘。
乌克兰军队周二对东部地区亲俄罗斯的分离主义份子基地实施了空中和炮火打击，此前该国总统波罗申科宣称，他不会延长停火，而是将主动出击帮助乌克兰摆脱“寄生虫”。
伊拉克新议会周二召开第一次会议，逊尼派和库尔德人退场，因什叶派未能提出替换总理马利基的人选，尽早组成团结政府以避免国家分裂的希望转淡。
现货铂金 今日微跌至1,499.20美元；周二上涨1.5%，当日触及近10个月高位1,511.00美元。
上周全球最大铂金矿商与南非矿工达成薪资协议，结束了长达五个月的罢工，但外界对发生更多劳资纠纷及矿企可能重组的忧虑，持续支撑铂金价格。
周二，南非最大工会NUMSA会员表示，国有电力公司Eskom可能举行大规模罢工，配合工程和金属行业工人的罢工行动。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/于春红; 审校 王兴亚/李爽)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0