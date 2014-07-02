全球金市：金价接近三个月高位，铂金守住隔夜大幅涨幅

黄金亦因伊拉克及乌克兰地缘紧张局势而获得避险买盘。

乌克兰军队周二对东部地区亲俄罗斯的分离主义份子基地实施了空中和炮火打击，此前该国总统波罗申科宣称，他不会延长停火，而是将主动出击帮助乌克兰摆脱“寄生虫”。

伊拉克新议会周二召开第一次会议，逊尼派和库尔德人退场，因什叶派未能提出替换总理马利基的人选，尽早组成团结政府以避免国家分裂的希望转淡。

现货铂金 今日微跌至1,499.20美元；周二上涨1.5%，当日触及近10个月高位1,511.00美元。

上周全球最大铂金矿商与南非矿工达成薪资协议，结束了长达五个月的罢工，但外界对发生更多劳资纠纷及矿企可能重组的忧虑，持续支撑铂金价格。

周二，南非最大工会NUMSA会员表示，国有电力公司Eskom可能举行大规模罢工，配合工程和金属行业工人的罢工行动。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金