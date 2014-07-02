全球金融：花旗买入德银的美国电力交易业务--消息人士

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透7月1日 - 两位消息人士周二称，花旗集团 已买入德意志银行 的美国电力交易业务。就在其他华尔街对手纷纷退出大宗商品交易之际，花旗却反其道而行之，逐步搭建自己的能源交易业务。
消息人士称，德银上周将两本电力交易账簿卖给了花旗，出售的电力业务涵盖德州、美国东部、以及中部大陆地区的ERCOT辖区。
花旗在逐步搭建大宗商品交易业务，重点放在电力和天然气上。该行在2008年全球经济危机接受政府金援后曾缩减了能源、金属和农产品敞口。
花旗2014年第一季的大宗商品交易营收同比增长了近一倍。
交易期刊SparkSpread最先报道了德银将电力业务售予花旗的事宜。
德银和花旗均拒绝置评。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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