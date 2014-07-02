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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 08:51 BJT

中港个股：大唐发电股份暂停买卖--联交所

路透香港7月2日 - 香港联交所表示，中国主要发电商--大唐发电 H股周三暂停股份买卖，以待刊发有关涉及公司部份业务可能重组的公告。

停牌前，大唐发电H股周一收报3.03港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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