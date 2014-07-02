台湾房地产：财政部将推动房地合一课税，7月办座谈会--报载

路透台北7月2日 - 台湾工商时报周三报导称，为解决高房价问题，台湾财政部长张盛和将推动房地合一的实价课税，目前草案“已有轮廓”，朝向课不动产交易所得税方向前进。

张盛和并表示，最快将在7月底举行座谈会，倾听外界意见。

为抑制房价涨势，台湾央行第二季理监事会议虽未调整利率，重贴现率连续三年维持在1.875%不变，但出乎外界预料地再加强控管银行房贷放款的力道，进一步扩大选择性信用管制的区域和成数。

张盛和先前曾表示，预计明年初将向立法院提出房屋及土地合一课征所得税草案。他同时也认为，台北房价目前渐渐往下，再上涨的力道很弱。

此外，工商时报还指出，行政院长江宜桦今天将出席中研院士政策建言专案会议。中研院将提出九大面向政策建言，尤其针对赋改政策建议的房地合一课税建言，行政院今日会有正面回应。

报导引述未具名的行政院官员说，房地合一势在必行，实施是早晚的问题。中研院建议也表示，必须等实价登录制度累积一定资讯数量，时机才比较成熟。