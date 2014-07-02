台湾房地产：财政部将推动房地合一课税，7月办座谈会--报载

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透台北7月2日 - 台湾工商时报周三报导称，为解决高房价问题，台湾财政部长张盛和将推动房地合一的实价课税，目前草案“已有轮廓”，朝向课不动产交易所得税方向前进。
张盛和并表示，最快将在7月底举行座谈会，倾听外界意见。
为抑制房价涨势，台湾央行第二季理监事会议虽未调整利率，重贴现率连续三年维持在1.875%不变，但出乎外界预料地再加强控管银行房贷放款的力道，进一步扩大选择性信用管制的区域和成数。
张盛和先前曾表示，预计明年初将向立法院提出房屋及土地合一课征所得税草案。他同时也认为，台北房价目前渐渐往下，再上涨的力道很弱。
此外，工商时报还指出，行政院长江宜桦今天将出席中研院士政策建言专案会议。中研院将提出九大面向政策建言，尤其针对赋改政策建议的房地合一课税建言，行政院今日会有正面回应。
报导引述未具名的行政院官员说，房地合一势在必行，实施是早晚的问题。中研院建议也表示，必须等实价登录制度累积一定资讯数量，时机才比较成熟。
为打击持有多户的“囤房户”，台北市上日也通过调高非自住的房屋税差别税率，此条例将对持有非自住房屋的囤房族课征差别税率，若在台北市囤房超过三户以上，房屋税率将提高为3.6%，自住房屋税率为1.2%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0