法国政治：巴黎地方法官对前总统萨科齐进行正式调查--司法消息人士

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
自从卸任总统失去司法豁免权以来，这是萨科齐第二次接受司法调查。萨科齐否认自己有任何违法行为。
根据法国法律，被进行正式调查表明有“重要或一致证据”显示嫌疑人很可能与罪行有关。
萨科齐涉嫌利用自己的影响力，获得有关对2007年大选资金违规操作的调查信息。这起案件与此事有关。(完)
(编译 白云; 审校 许娜/于春红)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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