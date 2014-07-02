法国政治：巴黎地方法官对前总统萨科齐进行正式调查--司法消息人士

自从卸任总统失去司法豁免权以来，这是萨科齐第二次接受司法调查。萨科齐否认自己有任何违法行为。

根据法国法律，被进行正式调查表明有“重要或一致证据”显示嫌疑人很可能与罪行有关。

萨科齐涉嫌利用自己的影响力，获得有关对2007年大选资金违规操作的调查信息。这起案件与此事有关。(完)