港报社评：安倍突破和平宪法威胁和平--文汇报7月2日

日本内阁会议决定解禁集体自卫权。安倍借解禁集体自卫权打破和平宪法的所谓＂约束＂，开创了肆意曲解宪法的先例，将日本推向军国主义的老路，威胁地区安全，必然会遭到亚洲各国的反对。

战后日本和平宪法第九条明确规定，日本永远放弃以发动战争或行使武力作为解决国际争端的手段，不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家交战权。外界普遍认为，和平宪法如同拴住日本战争妖魔的＂紧箍咒＂，维护了地区的安全稳定。但安倍上台以来，不仅在南京大屠杀、慰安妇等历史问题上频频制造事端，而且屡屡借参拜靖国神社为军国主义招魂，不断提出修改和平宪法，严重伤害邻国人民的感情，引起各国对日本军国主义死灰复燃的高度警觉。

安倍始终不愿彻底承认战争罪行。如今，安倍当局不顾中韩等邻国的强烈反对，一意孤行解禁集体自卫权，和平宪法所倡导的永不动武、坚守和平核心价值遭到前所未有的动摇，意味着日本的军事政策由专责本土守护逐步转向向外扩张，必然对地区安全增添更多不确定因素。

安倍晋三改变策略，通过行政的决定对宪法进行重新解释，暗渡陈仓地为解禁集体自卫权拆墙松绑。然而，此举激起日本国内的强烈反对，至少一半的受访者对日本行使集体自卫权的想法持反对态度；持支持态度的受访者不超过1/3，71%的受访者表示担心这样做可能使日本卷入其他国家的战争中。安倍漠视民意，把国家带到极其危险的道路上，日本民众批评修宪解释是愚蠢行为，相信安倍被选民离弃的日子也不远了。(A04)