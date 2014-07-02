《分析》欧洲央行负利率未如预期刺激放贷，核心银行仍然谨慎

**追求收益**

存款负利率的另一个影响就是，欧元区政府的借款成本下降。尽管部分国家经过几年来疲于应付难以为继的成本后，应乐见这个结果，但一些分析师对债市泡沫提出警告。

国际清算银行经济顾问Hyun Song Shin表示，退休基金和其他长期投资者冒着比以往更大风险追求回报，且当全球各地的资金成本变贵时，可能再度酝酿成新风暴。

这种追求收益的趋势，无论能否为继，让欧元区二线国家的银行在帐面上看起来较为健康。

交易商称，体质较强健的银行更愿意将一部分多余资金停泊在意大利和西班牙的短期国债，而不是收益率为负值的德国短债。它们会从二线银行买入那些资产。

自欧洲央行5月做出行动暗示后，意大利三个月期国库券收益率 已跌约40个基点，至0.16%，西班牙及葡萄牙国库券收益率跌幅也差不多是这个水准。相较之下，德国三个月期国库券收益率 则降9个基点，至负0.03%。

“资金流到二线银行的主要途径就是通过资产出售。二线银行将继续解除杠杆，且可利用那些钱来偿还给欧洲央行。”Sunrise Brokers分析师Gianluca Ziglio指出。(完) (编译 李春喜/杜明霞/张若琪 审校 张明钧)