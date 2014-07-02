港报社评：解民虑，靠无公提＂真普选＂--星岛日报7月2日

港人已经超过10年没有参与过如此大规模的七一游行，游行人数反映的焦躁不安情绪将持续升温，只有当局推出一个合乎市民要求的普选特首方案，才有机会缓解。

在近年社会热议特首普选安排之际，中央表达了相当强硬的姿态，尤其是发表《一国两制在港实践》白皮书以＂正本清源＂，就香港管治权力来源问题上说得一清二楚，缩减了灰色地带，不少港人理解为＂降低＂了香港可以享有的高度自治，更加感到要逼切上街。

连串政治争议折射出市民对能否维持香港核心价值的危机感，包括言论自由、司法独立等，而立法会财务委员会日前快刀斩乱麻，在混乱中通过新界东北新发展区前期工程拨款，亦引起市民忧虑日后会不断出现翻版。

这些疑虑汇聚成的焦点，是以特首普选方案作为香港能否享有高度自治的试金石。

民间公投和七一游行人数，成为民主派与中央谈判政制时不能忽略的元素，以此为向中央＂施压＂的筹码。因此，这股＂民气＂今年不会像历年七一高潮后稍为平静下来，而是会随着政制谈判进入关键阶段而持续升温。

今年七一游行的几项主题，其中一项是＂公民直接提名＂。游行市民中不少希望落实普选特首，却少说普选一定要有公民提名。故此，一个没有公民提名的普选方案，未必不为广大市民接受，关键在于参选门槛是否定在市民心目中的合理水平。

对于参选门槛，中央偏向从紧，但不少港人希望从宽。只有进行实质讨论来寻求妥协，才能够避免政制发展触礁，进一步激发社会上这股不满政府和抗拒中央的情绪。(A06)