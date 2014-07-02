港报社评：官意表过民情飈过，政改应回归基本面--明报7月2日

环绕政改争议，热度随着数以10万计市民参与七一大游行之后，各方应该冷静下来，并要认识到单是摆立场，对凝聚共识毫无帮助，反而因为立场南辕北辙而突显对立分歧。中央不宜再好整以暇，应该拿出具体构思方案，让市民讨论，寻求达至落实普选的最大公约数。

港澳办与张晓明对占中投票语多贬意，不过，若仔细分析，投票结果有可能给僵局创造一定解套空间，这个空间虽然狭小或不稳定，但是若善加利用，政改有机会出现柳暗花明局面。

占中投票可供选择的3个方案，相对于其他两个方案都排除提委会提名，三轨方案建议的提委会提名，是可以操作的空间。另外，三轨方案跑出，实际上显示温和民主派支持者，在关键时刻发挥作用，而真普联的核心成员分属立法会各党派，即是政改在泛民阵营的主导权，再度由政党掌握。

占中投票后退出真普联的民主党，主要与部分真普联成员缺乏互信合作基础，不过，民主党推动的符合国际标准、没有不合理限制的方案，与三轨方案交集之处仍多，可收互为呼应补充之效，看不到民主党与真普联有不可调和的扞格。

关于占中和占中投票，现阶段有两方面值得注意。 （1）占中可能被骑劫，可能偏离原旨，不利于公共秩序和社会稳定，只要有真普选，占中就不会发生，这一点很重要。 （2）＂如果政府方案不符合国际标准让选民有真正选择，立法会应予否决＂，这条问题在数十万人投票中，约有88%投票人认为立法会应予否决，这是对筛选和假普选的回应。任何温和民主派，无论怎样渴求普选，相信都要正视这股民意。(A03)