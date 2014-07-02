港报社评：官意表过民情飈过，政改应回归基本面--明报7月2日

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
环绕政改争议，热度随着数以10万计市民参与七一大游行之后，各方应该冷静下来，并要认识到单是摆立场，对凝聚共识毫无帮助，反而因为立场南辕北辙而突显对立分歧。中央不宜再好整以暇，应该拿出具体构思方案，让市民讨论，寻求达至落实普选的最大公约数。
港澳办与张晓明对占中投票语多贬意，不过，若仔细分析，投票结果有可能给僵局创造一定解套空间，这个空间虽然狭小或不稳定，但是若善加利用，政改有机会出现柳暗花明局面。
占中投票可供选择的3个方案，相对于其他两个方案都排除提委会提名，三轨方案建议的提委会提名，是可以操作的空间。另外，三轨方案跑出，实际上显示温和民主派支持者，在关键时刻发挥作用，而真普联的核心成员分属立法会各党派，即是政改在泛民阵营的主导权，再度由政党掌握。
占中投票后退出真普联的民主党，主要与部分真普联成员缺乏互信合作基础，不过，民主党推动的符合国际标准、没有不合理限制的方案，与三轨方案交集之处仍多，可收互为呼应补充之效，看不到民主党与真普联有不可调和的扞格。
关于占中和占中投票，现阶段有两方面值得注意。 （1）占中可能被骑劫，可能偏离原旨，不利于公共秩序和社会稳定，只要有真普选，占中就不会发生，这一点很重要。 （2）＂如果政府方案不符合国际标准让选民有真正选择，立法会应予否决＂，这条问题在数十万人投票中，约有88%投票人认为立法会应予否决，这是对筛选和假普选的回应。任何温和民主派，无论怎样渴求普选，相信都要正视这股民意。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0