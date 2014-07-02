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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 08:59 BJT

港报社评：上街后如何，中港须脱恶性硬碰--经济日报7月2日

数以10万计市民昨上街参与七一游行，反映港人对政治现况不满，更凸显对香港未来的焦虑难息。港人与中央皆应慎思出路，若双方继续企硬，陷恶性循环，势堕两败俱伤死胡同。

中央在4月安排全体立法会议员访上海后，好不容易重启和泛民的接触；且占中运动被激进派骑劫，和主流民意愈行愈远，中央与温和泛民本应有更好的对话空间。惟乍现曙光的政局，却因中央突发表一国两制《白皮书》，激化港人忧虑与不满，因而急转直下。

今次数10万港人站出来，发出了对争取公平公正普选的强烈诉求，及对香港未来的忧心；中央亦已藉《白皮书》表明对港底綫。中港双方实应停一停、想一想，下一步应怎么走？是要走向破局双输？还是寻求出路？ 　　中央必须理解，继续强调一国、放轻两制，只会激起更多港人对两制的担心，酿更大反弹；而港人愈是高举两制、轻视一国，中央的斗争思维势日益强硬。结果令中港步向强烈碰撞，落得两败俱伤。 　　政治向来一只手掌拍不响，要挽狂澜于既倒，中港皆有责。港人应了解中央对一国权利的顾虑，避免刺激中央。而权力愈大，责任亦愈大，中央须主动设法弥补《白皮书》造成的中港撕裂，治港策略宜松不宜紧，营造有利理性对话的空间，化解政改以至其他矛盾。 　　七一大游行之后，港人与中央皆要深思，香港该何去何从？只有中港互谅互让，避免再硬碰，中港关系才有望从泥淖中，找到共处双赢的出路。(A12)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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