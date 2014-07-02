港报社评：上街后如何，中港须脱恶性硬碰--经济日报7月2日

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
数以10万计市民昨上街参与七一游行，反映港人对政治现况不满，更凸显对香港未来的焦虑难息。港人与中央皆应慎思出路，若双方继续企硬，陷恶性循环，势堕两败俱伤死胡同。
中央在4月安排全体立法会议员访上海后，好不容易重启和泛民的接触；且占中运动被激进派骑劫，和主流民意愈行愈远，中央与温和泛民本应有更好的对话空间。惟乍现曙光的政局，却因中央突发表一国两制《白皮书》，激化港人忧虑与不满，因而急转直下。
今次数10万港人站出来，发出了对争取公平公正普选的强烈诉求，及对香港未来的忧心；中央亦已藉《白皮书》表明对港底綫。中港双方实应停一停、想一想，下一步应怎么走？是要走向破局双输？还是寻求出路？ 中央必须理解，继续强调一国、放轻两制，只会激起更多港人对两制的担心，酿更大反弹；而港人愈是高举两制、轻视一国，中央的斗争思维势日益强硬。结果令中港步向强烈碰撞，落得两败俱伤。 政治向来一只手掌拍不响，要挽狂澜于既倒，中港皆有责。港人应了解中央对一国权利的顾虑，避免刺激中央。而权力愈大，责任亦愈大，中央须主动设法弥补《白皮书》造成的中港撕裂，治港策略宜松不宜紧，营造有利理性对话的空间，化解政改以至其他矛盾。 七一大游行之后，港人与中央皆要深思，香港该何去何从？只有中港互谅互让，避免再硬碰，中港关系才有望从泥淖中，找到共处双赢的出路。(A12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0