港报社评：没有和煦阳光，不会有风雨后彩虹--信报7月2日

香港回归祖国17周年的纪念日，数十万市民参加＂七一大游行＂，表达对政府施政的不满和对民主政制的诉求，＂一国两制＂实践面临严峻考验，落实2017年特首普选难上加难。

目前的局面是民主派挟破纪录的七一游行人数和近80万的＂公投＂票数，藉手上可观的筹码，占中为＂底牌＂，以公民提名要价，与中央＂晒冷＂，力争有泛民代表人物得以在特首普选中角逐。然而，现实是中央掌控政改的主导权，指称公民提名违反《基本法》的言论也是斩钉截铁，对于占领中环的＂胁迫＂更是深恶痛绝，如果双方都坚持底线，即使谈判也只会不欢而散--何况现在连坐下来商讨都已关卡处处、阻碍重重。

中联办主任张晓明昨天表示，坚决反对少数人的激进违法行为，希望市民珍视法治底线。特首梁振英在回归庆典致辞中则强调稳定的重要性，把它放在繁荣的前面，称只有维持稳定，香港的经济才可以繁荣，市民的生活才可以改善。这些言论，显然是冲着占中和近日冲击立法会等行动而来。

张晓明又说，中央政府支持香港特区依法普选的决心坚定不移，不会因所谓全民投票和游行示威的规模而动摇。他并祝福香港的普选前景，在经历风雨后，还能见到彩虹。

只有中央、特区政府、建制派因应港人的主流意愿，与泛民的温和力量，各自释出善意，作出求同尊异的让步，秉持为香港谋取真正福祉的勇气和识见，推动政改步伐前行，始有望让和煦阳光穿透阴霾，彩虹出现于香江上空。(A02)