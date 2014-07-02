芝加哥期市：大豆连跌第四日并接近四个半月低位，玉米合约亦下滑

9月小麦期货 涨0.1%，至每蒲式耳5.73美元，周二收低0.87%。

美国农业部周一估计2014年大豆种植面积为创纪录的8,480万英亩，超过预估区间。农业部估算，截至6月1日，大豆和玉米库存亦高于交易商平均预估。

美国农业部一周作物生长报告显示，美国玉米生长状况改善，大豆优良率为20年最高。

美国中西部天气看上去不错，在玉米接近授粉期之际，没有出现高温迹象；授粉是重要的生长期，通常是在7月。

本周暴风雨带来的径流迫使密西西比河上游关闭了11个水闸，这是谷物运往美国墨西哥湾沿岸的重要渠道。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 573.00 0.50 +0.09% -0.78% 606.01 26

CBOT玉米 422.25 -0.50 -0.12% -0.47% 451.06 21

CBOT大豆 1145.00 -2.50 -0.22% -1.06% 1252.63 35

CBOT稻米 $13.49 -$0.05 -0.33% -0.63% $13.74 35

美国原油 $105.38 $0.04 +0.04% +0.01% $104.80 41

汇率

欧元/美元 $1.368 $0.000 -0.01% -0.09%

美元/澳元 0.949 -0.001 -0.12% +0.58%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/于春红; 审校 杜明霞/张若琪)