表格：澳洲5月经季调贸易收支为逆差19.11亿澳元，远逊于预期

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透悉尼7月2日 - 澳洲统计局周三公布，5月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差19.11亿澳元，路透调查预估为逆差1.2亿澳元。
5月经季节调整后商品/服务出口较前月下降5%，进口下滑1%。
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
5月
整体出口 26.681
整体进口 28.592
商品与服务贸易收支 -1.911
浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 徐文焰；审校 于春红)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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