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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 09:40 BJT

表格：澳洲5月经季调贸易收支为逆差19.11亿澳元，远逊于预期

路透悉尼7月2日 - 澳洲统计局周三公布，5月经季节调整后商品/服务贸易收支为逆差19.11亿澳元，路透调查预估为逆差1.2亿澳元。

5月经季节调整后商品/服务出口较前月下降5%，进口下滑1%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

5月

整体出口 26.681

整体进口 28.592

商品与服务贸易收支 -1.911

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 徐文焰；审校 于春红)
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