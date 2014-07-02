表格：澳洲5月经季调贸易收支为逆差19.11亿澳元，远逊于预期

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行

路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。