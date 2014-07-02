台湾股市：大盘随美股上涨再创六年八个月高位，越过9,500点关卡

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透台北7月2日 - 台湾加权股价指数 周三盘初随美股大涨，越过9,500点关卡，再创六年八个月高位。分析师认为市场持股信心强，多头没有散退，将让盘势持续看涨。
台新投顾分析师黄文清指出，上日美股大涨带动亚洲股势走强，外资这几天的买超幅度亦在50-60亿台币之间，买超力道不算太弱，都给予市场支撑。但他估今日高点就在9,500点附近。
目前盘中高位在9,508.19点，前高为2007年11月1日的9,785.75点。本地时间9:29时，大盘上涨0.69%至9,506.97点。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
--前瞻计画城乡建设昨日召开公听会，部分县市首长、立委批评地方配合款要求过高，且竞争型政策得利有钱的都会县市，贫穷县市无力争取经费，城乡建设反扩大城乡差距。另外，学者质疑计画过于着重硬体建设，缺乏整体规划，恐沦为各县市各自为政。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
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