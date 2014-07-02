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货币新闻 | 2014年 7月 2日 星期三 09:33 BJT

台湾股市：大盘随美股上涨再创六年八个月高位，越过9,500点关卡

路透台北7月2日 - 台湾加权股价指数 周三盘初随美股大涨，越过9,500点关卡，再创六年八个月高位。分析师认为市场持股信心强，多头没有散退，将让盘势持续看涨。

台新投顾分析师黄文清指出，上日美股大涨带动亚洲股势走强，外资这几天的买超幅度亦在50-60亿台币之间，买超力道不算太弱，都给予市场支撑。但他估今日高点就在9,500点附近。

目前盘中高位在9,508.19点，前高为2007年11月1日的9,785.75点。本地时间9:29时，大盘上涨0.69%至9,506.97点。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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