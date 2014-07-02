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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 09:14 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元守在1.3675/80支撑区内

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* 欧元兑美元在昨日落后表现之后，测试1.3675/80支撑

* 6月6日前趋势高点位于1.3577，200日均线切入位为1.3675

* 若跌破1.3675则可能探向1.3625/50(完)

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