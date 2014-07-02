中国汇市：人民币兑美元开盘报6.2080元，上日收报6.2016元

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，逢低购汇仍限制反弹空间
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；但当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，料短期延续横向整理。
路透上海7月2日 - 中国人民币兑美元 周三开盘报6.2080元，上日收报6.2016元。具体如下：
开盘价 中间价 上日询价系统最后一笔成交价
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6.2080 6.1549 6.2016
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；但当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，料短期延续横向整理。
路透上海4月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.05%至93.08；SDR篮子指数跌至94.81，BIS篮子指数微升至93.99。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.85%，SDR篮子指数跌0.72%，BIS指数跌2.34% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8664 185 欧元 7.3722 -433 日圆 6.3297 -145 港元 0.8833 25
路透上海4月19日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8722元附近，较上日升值约127点。