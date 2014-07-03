专栏节选：小心面对钞票贬值年代，下半年聪明钱往哪儿跑--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月3日出版的当期「老谢开讲」专栏)

每一次金融市场发生系统性风险，例如金融海啸、欧债危机袭来的时候，大家都会喊出一句话「Cash is king」，也就是说，现金是王，因为手上有饱满的现金，可换取满地被抛售的资产，此时是把手上现金换成值钱资产的时候。

**所有金融商品都是上涨的**

二○一四年上半年过完了，大家若仔细看全球金融市场的表现，会发现一个十分有趣的现象--所有金融商品都是上涨的，从股市、债市、黄金在内的大宗商品全都上涨，创下过去二十年来很罕见的景象。这三项用来追踪全球金融市场的指标性商品，包括美国十年期公债殖利率上涨六．四％，道琼瑞银的商品指数上半年平均涨八．一％，跌了两年的黄金，今年上半年上扬九．七％。

后三项商品则与股市有关，其中新兴市场ＭＳＣＩ指数上涨四．三％，ＭＳＣＩ世界指数（已开发国家）上涨四．八％，最后一项是美国道琼指数上涨一．二％。如果再细究个别的组合，像欧猪国家的债券殖利率都出现两位数下跌，其中，希腊十年期公债殖利率上半年下跌二六．九％，边境市场股市平均上涨一九．九％，北海布兰特原油也上涨二．三％。所有金融市场商品全面收红，这是一九九三年以来仅见的现象。

相对于在金融市场发生系统风险，像亚洲金融风暴，金融海啸发生时，大家最喜欢把「现金是王」这句话挂在嘴边。但是现在的情境显然与「现金是王」背道而驰，形成了钞票贬值的时代，任何金融资产商品都比现金更值钱，而这个现象也造成全球股市持续上涨不停的景象。

今年上半年结束了，全球股市普遍上涨，已连续上涨五年，进入第六年涨势的美股，今年仍然继续上涨，一三年大涨二六．五％的道琼指数，今年上半年又涨一．五％，最高指数来到一六九七八．○二点，看起来挑战一万七千点整数关卡不难；标普五百指数今年表现比道琼出色，上半年上涨六．○五％，看起来也有挑战两千点的机会；去年涨幅不小的科技股，今年那斯达克指数又涨五．四三％，创下四四一七．四六点二○○○年以来的最高点，那斯达克一○○写下三八六○．六五点的新高，半年上涨七．一六％；代表小型股的罗素二○○○半年上涨八．○九％；ＮＢＩ生技股半年大涨一三．三七％；表现最出色的则是费城半导体指数半年上涨一八．八五％。美国利率在金融海啸后维持○-○．二五％，这是造成资金贬值的最主要推手，美股连续六年的涨势根源在这里。

这些年，成熟国家股市表现比新兴市场还好，原因就是美国、欧洲、日本三大成熟经济体都维持接近零的利率，资金因为放在银行无利可图，被迫四处寻找猎物，以代表全球资金移动的两大市场--债市及共同基金来看，最明显不过。

今年上半年（到六月二十五日为止），全球债券基金流入美债达七○七．七七亿美元，投资型公司债三八六亿美元，高收益债七十一．二九亿美元。而股票型共同基金也出现了很有意思的分布，其中流入欧洲股市五○二．三二亿美元，美股二五○．三八亿美元，日本一三一．五八亿美元，这三个资金流入国家都是利率接近于零的地区，但是资金净流出的如金砖四国净流出六．四二亿美元，欧非中东新兴市场净流出二○．三三亿美元，拉丁美洲三十四．二六亿美元，亚洲（不含日本）一二八．九八亿美元。

这些资金净流出国家都是利率居高不下的市场，巴西与中国最具代表性，大家熟悉的中国存款利率仍达三．二五％，把钱放在银行比买股票收息还好，这是中国银根很紧，股市上涨不易的最重要原因。持续下跌五年的中国股市，上半年上证仍下跌三．一九％，上海Ａ股跌三．一四％，上海Ｂ股跌一二．七六％；深证小涨四．○九％，深圳Ｂ股则下跌二．九四％，沪深三○○下跌七．○七％，当然中国股市下跌背后有很多原因，但中国利率居高不下，也是不可忽视。

二○○○年以后成为全球投资显学的金砖四国，除了中国股市六年不振，今年办过冬季奥运的俄罗斯半年下跌五．二七％，正在主办世界盃足球赛的巴西上涨三．二二％，只有印度因为国大党被赶下台，印度股市今年写下二五七三五．八七点的历史新高点，半年大涨一九．九二％，算是新兴市场罕见的黑马。

利率决定股市的涨跌，欧洲在一一年欧债危机爆发后，像欧猪五国都险象环生，但今年债市殖利率频创新低，股市的表现也十分有力。欧洲成熟经济体更是在低利率优势下频写新高点，像德国股市今年上半年登上万点，创下一○○五○．九八点的历史新高。跟着美国已连涨五年的德国股市，今年上半年又涨二．九四％，表现最出类拔萃。

另一个成熟市场是日本。今年日本股市看起来表现欠佳，一方面是今年通过消费税从五％变成八％，影响消费市场；另一个因素是日本股市去年涨幅实在太过惊人。一三年安倍三枝箭正发挥威力，日经指数从一○三九五．一八点狂涨到一六二九一．三五点，全年大涨五六．七％，成为全球股市的奇葩。今年上半年日经指数针对一三年大涨势的修正与调整，最低只回测到一三八八五．一一点，如今又站上一万五千点，看起来经过消费税利空撞击，日股又有机会展开另一段新攻势。

**台股直逼万点，在亚洲股市中表现出色**

另外是去年已经修正过的东协股市，今年又恢复涨势，今年上半年菲律宾股市大涨一六．二％，发生政变的泰国也大涨一四．四六％，印尼也强势大涨一四．一二％，去年表现最好的马来西亚，今年上半年只小涨○．五二％。韩国因为三星表现不济，一三年全年涨势只有○．七一％，今年仍小跌○．四五％，过去韩国活力无穷，日本虚弱无力，但这两年情势改变，日本变得很有活力，韩国则出现蛰伏的现象。新加坡股市去年无涨跌，今年则小涨二．七八％。香港则受到中国股市的拖累，国企指数半年下跌四．四五％，恒生指数也小跌○．四九％。

今年台股则成了亚洲奇葩之一，一三年台股加权指数上涨一一．八四％，今年上半年台股创下九三九三．○七点的新高，半年上涨七八一．五六点，涨幅九．○七％，在亚洲股市中表现相对出色。今年台股总市值增加二．三五兆元，外资买超二八四○．三五亿元，台股不但超越了马英九上任以来九三○九点的新高点，且直逼万点而来，指数涨了那么多，很多人难免居高思危，但是今年台股有很多得天独厚的「条件」。

首先是一五年富人税上路，很多公司都纷纷加发现金股息，过去台股一年现金股息配出九千多亿元，今年铁定超过一兆元以上。股息增加，殖利率拉高，让台股更具投资价值。另一个角度是富人税上路形成内外资极度不公平的差别待遇，内资股息股利并入综合所得税，最高边际税率四九．六七六％，外资股息股利分离课税，税率二○％，因为税负相差太悬殊，会使台湾本地有实力的投资人士变身为外资，外资在台持股比率已逼近三七％，明年很有机会超过四成，甚至直逼五成，富人税造就了台股今年全盛的格局。

二是台湾与欧、美、日三大经济体都维持了相对低的利率，这也使台股容易形成类似美国、德国股市的涨势。像市值最大的台积电，今年ＥＰＳ有挑战九元机会，今年配三元股息，股价涨到一二八．五元，息率仍有二．三三％，这仍高于定存利率；台达电市值超过五○○○亿元，今年股价涨到二一九元，配发五．八元现金，息率也有二．六四％；日月光、矽品等权值股息率仍有三％以上；最近鸿海终于见到一○二元高价，鸿海配出一．八元现金、一．二元股票，殖利率仍十分吸引人。这些大型股股价涨那么多，但仍具投资价值，这也使得台股站上九四○○点以上仍旧「下不来」。

**房市连涨十年，今年炒房资金转向股市**

三是今年物联网概念盛行，在云端与互联网的移动时代，都必须靠半导体。台湾半导体业有强大的竞争力，今年美股涨最多的就是费城半导体，台湾半导体在电子业中占了半壁江山，一旦半导体景气走高，台股电子股的力量自然就增强。

不论是市场面或资金面，台股都有发挥的空间，因此今年涨势格外受到注目。像大立光今年写下二三八○元历史罕见高价，资金簇拥也造成很多有题材个股出现惊人涨幅，像新药股的基亚、智擎、浩鼎、中裕等，ＩＣ设计的力旺、祥硕，汽车零组件的为升都出现十分惊人的涨幅。

而这其中还有一个很大的因素，那就是房市连涨十年之后，今年出现炒房的资金转向股市的现象。而这个景象其实也是未来在面对钞票贬值时代，大家必须有更多新思惟，最核心原则是资金永远在寻找有价值的资产，正应验了投资市场「贵上极则反贱」的基本原理。

黄金与房地产都是典型的代表，一一年金价写下每盎司一九二三．七美元历史纪录，当时有人喊金价会破万，但黄金连跌两年，最低一度跌到一一八一美元，今年上半年金价只算是跌深反弹。也就是说，涨到一五○○美元以上的金价可能不会再回头，资金抛掉黄金去寻找更多便宜的资产。房地产涨了十年，未来也不是买房的好时机。况且，各国打房力道愈来愈强劲。而债市在美国ＱＥ近尾声的情况下，顶多也算是末段行情，今年美国十年期公债殖利率一度逼近三％，债市一度走空，这段行情应是末升段，要很小心。

股市很可能是热钱万流归宗的主战场，但资金永远会不断寻找便宜的标的，任何个股涨多了就要十分小心。像去年隐形眼镜最热，精华光学涨到九一三元，金可涨到六四八元，今年已不再创新高。现在很多新药股涨到三、四百元，在药证尚未取得，市场仍不明朗之前，这些新药股市值与股价已不低，已不值得大力买进。

传产股如汽车零组件的为升，一下子涨到四二四元，机能布的儒鸿、聚阳似乎高潮渐过，像股价涨到二三八○元的大立光，今年配二十八．五元，息率只剩下一．一九％，纵然今年ＥＰＳ一○○元，本益比也接近二十五倍，已不算便宜。

热钱永远在找便宜的资产，像今年上半年美股仍上涨，但过去涨幅惊人的网路股，像亚马逊今年上半年大跌一八．六一％，推特、 LinkedIn跌幅都不小。

但是过去涨幅有限的，例如英特尔上半年上涨一九．一九％，微软涨一三．○四％，惠普涨二一．一九％，甲骨文涨五．九三％，这些有股息当后盾的传统科技股，今年反而受青睐，这也代表美国投资人的转向。聪明钱永远在市场寻找物美价廉的便宜有价值标的，这是下半年投资的最基本原则，尤其有价值却尚未被市场挖掘的标的！

亚股主要股市今年上半年表现：

国家/地区 涨跌幅（％） 国家/地区 涨跌幅（％）

印 度 20.0 澳 洲 0.8

菲律宾 16.2 韩 国 -0.5

泰 国 14.4 香 港 -0.5

印 尼 14.1 中国（上证）-3.2

台 湾 9.2 日本（日经）-6.9

新加坡 2.8

资料来源：外电整理

各种金融行情上半年齐涨 涨幅单位：％

10年期美国公债 6.4

道琼瑞银商品指数 8.1

黄金 9.7

道琼工业指数 1.7

MSCI世界指数(已开发国家) 4.8

MSCI新兴市场 4.3

注：行情统计至2014年6月27日止

资料来源：WSJ Market Data Group （完）

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。